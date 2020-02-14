Министр юстиции Олег Слижевский не смог сказать, когда будут решены злободневные вопросы деятельности риэлтерских агентств, и приняты соответствующие нормативно правовые акты. Он прикрылся интересами людей, но весьма неумело.

Как пояснил министр, изменения в указ президента №15 «О риэлтерской деятельности в РБ» и в постановление Совмина №386, которое регулирует риэлтерские услуги, были подготовлены еще два года назад, но до сих пор не приняты. Более того, Олег Слижевский не смог даже дать гарантий того, что документы будут приняты в 2020 году.

По словам министра, основная загвоздка в том, что существуют различные мнения у Министерства юстиции и риэлтерских организаций относительно того, как должны быть урегулированы отношения потребителей и самих агентств.

«Мы, Министерство юстиции, закладывали в проект те нормы, актуальность которых мы видели, исходя из обращений граждан и на основании сообщений в СМИ», — сказал министр, прояснив, что речь идет о тех публикациях, в которых люди жаловались на недобросовестность тех или иных риэлтерских агентств. Иными словами, документ разрабатывался главным образом на основе мнений потребителей для решения тех проблем, которые они поднимали. На основе этого, например, в документе прописали норму, согласно которой одно агентство не может оказывать одни и те же услуги и продавцу, и покупателю объекта. Деньги должен платить только один, уверен министр. Хотя, как говорят сами риэлтеры, эта норма в первую очередь ударит по добросовестным агентствам, в отношении которых таких жалоб не поступало, а вот недобросовестные запрет обойдут очень легко, создав аффилированные структуры. Но это Минюст не особо волнует: был сигнал, на него отреагировали и отчитались – этого более чем достаточно.

То обстоятельство, что изменения в указ президента разрабатывались на основе жалоб потребителей, обуславливает и их структуру. Например, в Беларуси едва ли не на каждом углу говорят о цифровизации. Для развития цифровых технологий даже принят специальный указ президента. Агентства недвижимости тоже не хотят отставать от времени и давно просят Минюст прописать ряд новшеств. Но вот разработан проект документа и… о цифровизации в нем ни слова. Работайте, как и 15 лет назад, занимайтесь бумагомарательством, когда весь мир ушел уже далеко вперед. Конечно, можно и самим внедрять цифровые технологии по принципу, что не запрещено, то разрешено, но, к сожалению, в Беларуси это чревато серьезными последствиями. Достаточно будет одной жалобы недовольного потребителя, чтобы полетели головы. Риэлтерские агентства хорошо помнят, как жестко реагирует Минюст по жалобам.

Впрочем, основная загвоздка все же не в этом, а в тарифах на риэлтерские услуги, которых аж 37 (!). Многие из них не то что потребителям, но даже самим агентствам непонятны. Более того, все эти тарифы брались Минюстом в буквальном смысле с потолка, без какого-либо, хоть самого просто, экономического обоснования. В результате одни услуги получились слишком дешевыми, другие, напротив, необоснованно дорогими, что опять же вызывает недовольство потребителей. По большей части те жалобы, которые приходят в Минюст – результат запутанности тарифов, между которыми вынуждены лавировать агентства.

Обосновывая необходимость сохранения тарифов и их государственного регулирования, Олег Слижевский заявил, что действует в интересах людей.

«К сожалению, пока мы не можем спрогнозировать последствия подобного решения (отмены тарифов – прим СС), поскольку сделки с жилой недвижимостью являются очень чувствительными для наших граждан. Жилье – это одна из тех ценностей для каждого гражданина, которая находится в верхних строчках всех ценностей», — заявил министр юстиции. Здесь бы еще слезу пустить для пущего эффекта, но…

Дело в том, что законодательство не относит риэлтерские услуги к социально значимым. Эти услуги также не являются жизненно необходимыми, от которых человек не имеет возможности отказаться. По этой причине, например, подавляющее большинство сделок с недвижимостью заключаются без участия риэлтеров. Для большинства белорусских граждан эти услуги слишком дороги, несмотря на все госрегулирование. Оно здесь нужно также, как собаке пятая нога.

Агентства недвижимости не единожды обращались в Минюст с просьбой пояснить, на основании чего и, главное, зачем действует государственное регулирование риэлтерских услуг. По остальным сегментам рынка, государство, напротив, постепенно отказывается от регулирования, даже на социально значимые товары и услуги, а тут держится за регулирование там, где в нем вообще нет никакой необходимости. По оценкам экспертов, непродуманные и нелогичные действия Минюста привели к тому, что только с 2016 по 2019 год «серый» рынок риелторских услуг вырос с 25% до 50%. Создается впечатление, что кто-то в министерстве специально поддерживает такое запутанное и непонятное госрегулирование, чтобы создать максимально благоприятные условиях для перехода рынка в сумрак. Некоторые агентства уже сейчас говорят, что нет никакого смысла «бадаться» с Минюстом дальше. Проще перейти в серый сегмент, переквалифицировавшись на оказание маркетинговых и консалтинговых услуг и делать то же самое, но уже без всякого госрегулирования и по договорным ценам с клиентами. Эксперты прогнозируют, что с таким походом через несколько лет рынок риэлтерских услуг на 95% «серым».

В свете всего сказанного выше «Ежедневник» прямо спросил у министра, не являются ли его слова о защите интересов людей при принятии решения о сохранении тарифов, не более чем демагогией, если как раз люди этого и не просили, а рынок при этом перераспределяется в пользу «серых» игроков»?

Министр ответил, что не видел оцифрованных данных о том, что рынок риэлтерских услуг переходит в «серую» сферу.

«Где, на основании чего это подсчитано? Этого я, к сожалению, нигде ни разу не увидел. Что касается демагогии, еще раз повторюсь, мы оцениваем ситуацию, и отношение к гражданам со стороны риэлтерских организаций не всегда ответственное. И если бы мы видели социально ответственный подход со стороны бизнеса, возможно, мы смелее бы подходили к вопросу регулирования или отмены регулирования тарифов на жилую недвижимость. Ну а чтобы уже совсем сказать, почему же мы не принимаем решения об отмене тарифов, я повторюсь, что нормотворческий процесс – это непростой процесс и здесь есть стадия согласования с иными заинтересованными органами. На сегодняшний день есть позиция ряда органов, которые участвуют в согласовании этого проекта, которые категорически не согласны с отменой государственного регулирования тарифов. И любой нормативный акт – это компромисс между мнением и интересами различных социальных групп, различных госорганов, которые участвуют в этом процессе. Компромисс между порой диаметрально противоположными подходами. И компромиссом является то, что сегодня регулируются все тарифы, а мы предлагаем отменить тарифы на сделки с нежилой недвижимостью. И мы в определенной степени упорядочиваем тарифы на сделки с физическими лицами. Это компромиссное решение», — отметил министр.