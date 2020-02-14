Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране должна полностью перерабатываться древесина.

«Это наше богатство (лесные ресурсы – ИФ). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок», — сказал Лукашенко во время посещения в пятницу Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Президента цитирует его пресс-служба.

По информации пресс-службы, по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как сообщалось, общая стоимость проекта по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» составляет около $850 млн. Для реализации проекта Беларусь в 2012 году привлекла кредит Эксимбанка Китая объемом $654 млн. Запуск завода мощностью 400 тыс. тонн продукции в год планировался еще в конце 2015 года. Подрядчиком по строительству выступила Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ.

В мае прошлого года строительство завода в Светлогорске проинспектировал премьер-министр страны Сергей Румас. Он констатировал, что предприятие работает на 60% от проектной мощности. «К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами», — заявил тогда глава правительства.

В августе текущего года Светлогорский ЦКК на внеочередном собрании акционеров принял решение расторгнуть контракт с генподрядчиком по строительству завода беленой целлюлозы Китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ.