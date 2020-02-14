На встрече с коллективом Светлогорского ЦКК глава Беларуси рассказал о переговорах с российскими властями.

По словам Александра Лукашенко, форма переговоров в Сочи была своеобразна – сначала они с Путиным встретились за завтраком.

Глава Беларуси пояснил, что обсуждались еще проблемы середины прошлого века, потом стороны затронули современные угрозы в своем регионе и других частях света, сообщает его пресс-служба.

– Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали, – рассказал Александр Лукашенко. Затем лидеры затронули проблемы в нефтяной сфере.

Во время переговоров в Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

– Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской? — спросил он, если верить Лукашенко.

На это глава Беларуси ответил: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Более того, Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

– Они понимают интеграцию, как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду, – цитирует главу государства Пул Первого.

Эти слова коллектив Светлогорского ЦКК встретил аплодисментами, сообщает телеграм-канал.

Напомним, что несколько дней назад в Кремле опровергли информацию о том, что Путин предлагал Лукашенко объединение государств.

Ранее последний несколько раз публично отмечал, что не хочет стать «последним» президентом Беларуси.