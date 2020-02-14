Александр Лукашенко 14 февраля совершает рабочую поездку в Гомельскую область и посещает Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он.

По его мнению, дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК​ дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как доложили президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

«Это наше богатство (лесные ресурсы. — прим.). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — сказал Лукашенко