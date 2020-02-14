Александр Лукашенко 14 февраля совершает рабочую поездку в Гомельскую область и посещает Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он.
По его мнению, дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.
Как доложили президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.
«Это наше богатство (лесные ресурсы. — прим.). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — сказал Лукашенко