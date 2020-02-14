Ранее местные власти уже рассказали, что первая линия будет проложена из района Сухарево в центр Минска. Причина понятна — там находится крупный жилмассив, а строить метро там в ближайшее десятилетие не планируют.

Однако названия улиц, по которым будет идти этот скоростной трамвай, ранее не были обнародованы.

Агентство «Минск-новости», ссылаясь на УП «Минскинжпроект», сообщает, что возможно первая трасса будет проложена от ул. Шаранговича через ул. Пономаренко и до Харьковской, а далее через железную дорогу к ул. К. Цеткин. Там пассажиры смогут пересесть на другой общественный транспорт.