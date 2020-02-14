Поставки нефти на экспорт являются коммерческим вопросом, рассказал посол Ирана Саид Яри в интервью Sputnik.

Глава дипмиссии напомнил, что исламская республика является экспортером нефти и поэтому переговоры с Беларусью о поставках являются естественными.

По его словам, Иран готов обеспечить потребности Беларуси в нефти и нефтехимической продукции. Тем более пробные поставки на белорусские НПЗ уже осуществлялись.

«Я думаю, не надо смотреть на этот вопрос с точки зрения политики. Если наши белорусские друзья заинтересованы в этих поставках, мы готовы вести переговоры. И мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть может даже ниже мировых котировок», — отметил Саид Яри.

При этом он констатировал, что сами поставки зависят «от решения правительства Беларуси, готовы ли они купить у нас нефть».

«Для нас нет препятствий. Мы полностью готовы. И я еще раз подчеркиваю, что это чисто коммерческий, экономический вопрос. И в рамках международных и мировых цен, мы готовы продавать нефть Беларуси», — подчеркнул он.