В конце 2019-го стороны договорились о цене в 127 долларов только на январь-февраль, теперь эта стоимость распространяется на весь год.

«Газпром» и правительство Беларуси договорились о ценах на газ в 2020 году, говорится в сообщении российской компании, сообщает Sputnik.

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Беларусь – 127 долларов за тысячу кубометров – была определена только на январь и февраль 2020 года.

Вопрос поставок российского газа в Беларусь обсуждался во время встречи в Сочи президентов Беларуси и России в начале февраля. По итогам переговоров была достигнута договоренность оставить стоимость газа для республики на уровне прошлого года – 127 долларов за тысячу «кубов».

«Алексей Миллер (глава «Газпрома») и Владимир Семашко (посол Беларуси в России) подписали Протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении компании.