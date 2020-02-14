Многие производители мобильных устройств оснащают свои смартфоны большим количеством автоматических функций.

Согласно первоначальному замыслу, приложения должны расширить возможности гаджета.

Однако на деле дополнительные программы лишь снижают производительность устройства.

Российские эксперты перечислили автоматические сервисы, которые лучше отключить сразу после покупки мобильного телефона, сообщают интернет-источники.

В первую очередь специалисты упоминают менеджеры процессов. Программы имеют и другое название – Task Killers.

Функция предназначена для освобождения оперативной памяти смартфона от лишних приложений. На деле сервис блокирует важные программные процессы.

Отключить следует и функцию автоматического обновления прошивки. Дело в том, что эти программы нарушают работоспособность мобильного устройства.

Вместо использования автоматического выполнения процесса специалисты рекомендуют обновлять прошивку вручную.

Проблему представляют и автоматически обновляемые приложения. В некоторых случаях процесс происходит настолько часто, что смартфон перестаёт справляться с нагрузкой.