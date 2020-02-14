Как оплачивается больничный для тех, кто проработал меньше полугода? А если не прийти к врачу в назначенный день, то можно остаться без выплат? Как оплачивается больничный, если заболел ребенок? Можно ли открыть больничный, если заболел в отпуске? В нюансах расчета и оплаты больничных FINANCE.TUT.BY разбирался вместе со специалистами Фонда соцзащиты: начальником управления социального страхования и пенсий Еленой Олешкевич и консультантом управления социального страхования и пенсий Еленой Лосевой.

1. Как рассчитывается оплата больничного?

Она зависит от вашего заработка за последние шесть календарных месяцев. В расчет идут все виды выплат, которые связаны с выполнением трудовых функций и с которых уплачиваются страховые взносы: зарплата, надбавки, премии и так далее. Выплаты, носящие единовременный характер, в расчете не учитываются Также не учитываются дни отпуска, болезни и другие дни освобождения от работы.

Весь заработок за эти шесть месяцев суммируется, а потом делится на количество календарных дней в них. Получается среднедневной заработок. За первые 12 дней болезни платят 80% среднедневного заработка, за последующие — 100%.

Представим, что 1 февраля вы ушли на больничный на пять дней. Ваша зарплата в последние шесть месяцев составляла 1000 рублей, в отпуска и на больничные вы в это время не ходили. Получается, ваш среднедневной заработок за это время равняется 32,61 рублям (6000 рублей поделить на 184 дня). Соответственно, на больничном вы получите 130,44 рубля (80% среднедневного заработка за пять дней).

Если при тех же условиях больничный вам открыли на 15 дней, то первые 12 дней оплатят в размере 80% среднедневного заработка (313,06 рубля), а еще три — в размере 100% (97,83 рубля). Общая сумма — 410,89 рубля.

Максимальный срок, на который выдается (а значит, и оплачивается) больничный в связи с заболеванием или травмой, — 120 календарных дней непрерывно или 150 дней с перерывами за последние 12 месяцев по родственным заболеваниям. Если болезнь затянулась, то решение о продлении лечения принимает медико-реабилитационная экспертная комиссия.

2. В какой срок нужно принести больничный листок на работу и когда его должны оплатить?

После того как временная нетрудоспособность окончилась (то есть вам закрыли больничный), листок нужно предоставить нанимателю не позднее шести месяцев со дня, следующего за выздоровлением. Но лучше не затягивать: без этого пособие не назначат и не выплатят.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в течение 10 дней после того, как вы принесли листок временной нетрудоспособности на работу. Если возникли какие-то вопросы (например, нужны дополнительные справки), назначение пособие может занять до месяца. А его выплата производится в дни, установленные для выплаты зарплаты.

3. Как оплачивается больничный для тех, кто проработал менее полугода?

Если ваш страховой стаж (в него входят периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты) в общей сложности составляет меньше шести месяцев, то при расчете больничного будут отталкиваться не от вашего заработка, а от максимальной величины бюджета прожиточного минимума за последние два квартала. 50% БПМ делят на количество дней в месяце, когда был оформлен листок временной нетрудоспособности. Это и есть «стоимость» одного дня. Например, в феврале этого года один день больничного оплачивается в размере 4,14 рубля.

Здесь есть исключение — молодые специалисты, которые работают по распределению. Им больничный в связи с заболеванием или травмой в любом случае рассчитывают исходя из их зарплаты, а не бюджета прожиточного минимума.

4. Я работаю по договору подряда. Как мне оплатят больничный?

Наниматели уплачивают за работников обязательные страховые взносы вне зависимости от того, какой договор был с ними заключен — трудовой или гражданско-правовой (их в народе называют договорами подряда). Так что и больничный у работников с гражданско-правовым договором тоже будет оплачиваемым. Схема стандартная: первые 12 дней — 80% среднедневного заработка (он рассчитывается исходя из срока договора и размера вознаграждения за работу), последующие — 100%.

Есть нюанс: если на момент нетрудоспособности вознаграждение по гражданско-правовому договору еще не было выплачено, то и пособие назначат и выплатят, как только наниматель рассчитается с работником и уплатит страховые взносы.

5. Как нужно оформлять больничный ИП, адвокату, нотариусу и как его оплатят?

ИП, адвокатам и нотариусам (они платят страховые взносы самостоятельно) пособие по временной нетрудоспособности назначается по такому же принципу, как и всем остальным. Первые 12 дней оплачиваются в размере 80% среднедневного дохода, последующие — 100%.

Назначат ли предпринимателю больничный, зависит от того, когда он стал на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов и успел ли их заплатить. Если он заболел в тот же год, когда стал на учет, то пособие назначат, если взносы в Фонд соцзащиты он уплатил не менее чем за 30 календарных дней этого года. Если предприниматель заболел в текущем году, а на учет стал в предыдущем, то пособие назначат, если страховые взносы уплачивались со дня государственной регистрации и до конца года.

В остальных случаях взносы, согласно документу персонифицированного учета, должны быть уплачены не менее чем за 183 дня предыдущего года. Иными словами, если в предыдущем году ИП работал четыре месяца (а на учет стал еще раньше) и заплатил взносы только за четыре месяца, то оплачиваемого больничного у него не будет.

Также нужно иметь в виду, что при расчете больничных учитывать будут тот заработок, с которого уплачивались страховые взносы. ИП, адвокаты и нотариусы могут платить их из расчета минимальной зарплаты по стране. Соответственно, если ипэшник платит взносы по минимальной планке, то и пособие у него будет небольшим.

1 декабря 2019 года ИП ушел на больничный на 5 дней. Взносы за прошлый год он заплатил из расчета минимальной зарплаты — 305 рублей в месяц (доход берется за 2018 год). Соответственно, его среднедневной заработок составляет 10,03 рубля, а пособие по временной нетрудоспособности — 40,12 рублей (80% среднедневного заработка за пять дней).

Для назначения больничного ИП, адвокату или нотариусу нужно обратиться по месту постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов (то есть в свое отделение Фонда соцзащиты). Пособие назначат в течение 10 календарных дней, а если потребуются какие-то уточнения — в течение месяца. Но само пособие по временной нетрудоспособности им, как правило, не выплачивают, а просто уменьшают на соответствующую сумму страховые взносы в текущем году. Но все зависит от желания самого предпринимателя.

6. Может ли самозанятый или ремесленник получить оплачиваемый больничный?

К самозанятым относятся физлица, которые могут работать без регистрации ИП: например, ремесленники, репетиторы, фотографы, уборщики, переводчики и так далее. Они платят взносы в ФСЗН по желанию. Но даже если самозанятый делает такие взносы, то оплачиваемого больничного у него все равно не будет. Дело в том, что самозанятые уплачивают взносы только на пенсионное страхование, а вот на социальное (куда входит и оплата больничных) — нет.

7. Оплатят ли мне больничный, если сейчас я не работаю?

Когда человек не работает и не уплачивает страховые взносы, он считается не застрахованным в системе государственного социального страхования. Так что и права на оплачиваемый больничный в этот момент у него не будет.

Здесь есть исключение: если больничный был открыт в течение 30 календарных дней после окончания работы по трудовому договору и продлился более 30 календарных дней, то пособие все-таки выплатят в размере 70% среднедневного заработка. Важно, что трудовой договор с нанимателем при этом должен быть расторгнут по уважительной причине. Ей, по сути, считается все, что не было увольнением по статье. То есть если вы с нанимателем разошлись по соглашению сторон или у вас закончился контракт, это тоже будет уважительной причиной. Также оплачиваемого больничного нет у тех, кто получает пенсию и не работает.

8. Я работаю на двух работах. Оплатят ли больничный дважды?

Да. Но для этого нужно не забыть сказать врачу, что вам нужно два листка временной нетрудоспособности — основной и дополнительный, потому что листки выдаются по каждому месту работы. Соответственно, и оплата тоже будет производиться по каждому месту работы по стандартной схеме.

Здесь есть исключение — внутреннее совместительство (если вы работаете в одной организации и по основному месту, и по дополнительному). В такой ситуации вам может быть выдан один листок временной нетрудоспособности, но оплачен он все равно будет из расчета заработка на обоих местах.

9. Как оплачивается больничный, если заболел ребенок?

Больничный для одного из родителей (или другого родственника) могут открыть, если уход требуется ребенку до 14 лет или ребенку-инвалиду до 18 лет. В отличие от «взрослого» больничного, каждый календарный день оплатят в размере 100% среднедневного заработка человека, который будет осуществлять уход.

То, на сколько откроют больничный, зависит от того, как лечится ребенок — амбулаторно или стационарно. Если ребенок находится дома, то максимальный срок больничного — 14 дней с того дня, когда возникла необходимость в освобождении от работы. Если ребенок продолжает болеть, то ухаживающему за ним взрослому выдадут справку. От работы она освобождает, но не оплачивается. И если в этот период у ребенка возникнет не связанное с первым заболевание или травма, то родителю оформят новый листок временной нетрудоспособности с новыми 14 оплачиваемым днями.

Если же ребенок лежит в больнице, то ситуация с больничным для родителя зависит от его возраста. Для ухода за ребенком до 5 лет оплачиваемый больничный открывается на весь срок его нахождения в стационаре. Если ребенку от 5 до 14 лет, то листок временной нетрудоспособности выдадут на тот период, когда он нуждался в дополнительном уходе (определяет это лечащий врач). Если ребенку больше 14 лет, то больничный его родителям не оформляется.

10. Можно ли открыть больничный, если заболел в отпуске? А если заболел ребенок?

Листок временной нетрудоспособности в такой ситуации выдается по стандартным правилам, пособие тоже назначается в обычном порядке. Отпуск при этом продлевается или перенесется на соответствующее количество дней.

А вот если во время отпуска заболел ребенок до 14 лет, то родителю, который будет за ним ухаживать, больничный не оформят, а отпуск не продлят.

11. Если я не пришел к врачу в назначенный день, больничный не оплатят?

За нарушения режима (а к ним относится и пропущенный прием у врача) размер пособия могут уменьшить. Допустим, вы не пришли на прием в назначенный день, а пришли на следующий. За тот день, когда вы нарушили режим, вам заплатят только 50% положенного пособия. Что будет дальше, решает комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности. Она может как уменьшить пособие на 50% до окончания срока больничного, так и оставить его полным.

Если вы просрочили прием у врача на несколько дней, то они оплачиваться не будут, поскольку невозможно определить, были вы в это время трудоспособны или нет.

Нарушением режима считается и поездка за границу во время больничного. В такой ситуации с момента нарушения больничный оплатят в размере 50%. Есть и другие нарушения, за которые пособие могут сократить: например, уход из стационара, нахождение в стационаре в состоянии опьянения и даже отказ принимать назначенные лекарства (решение о том, нарушение это режима или нет, принимает лечащий врач).

12. Я плохо почувствовал себя на работе и отпросился к врачу. Как будет оплачен этот день?

В такой ситуации больничный выдается в день обращения, но оплачиваться он начинает только со следующего. Соответственно, в день обращения к врачу вам должны выплатить не больничный, а заработок. А сколько именно вы получите, зависит от того, сколько вы проработали. Если, например, к врачу вы ушли через четыре часа после начала рабочего дня и наниматель зачтет вам только эти четыре часа, то и оплата будет за четыре отработанных часа.

Но если вы плохо почувствовали себя утром и сразу отправились к врачу или вызвали его на дом, а врач открыл вам больничный, то оплачиваться он будет начиная с этого дня.

13. Как оформить больничный, если заболел в командировке? А если командировка за границу?

Если вы заболели или получили травму в командировке в Беларуси, нужно обратиться в организацию здравоохранения по месту командирования. Там выдадут больничный листок, который оплачивается в общеустановленном порядке. Нужно учесть, что в такой ситуации листок выдается с разрешения главврача или члена врачебно-консультационной комиссии, поскольку вы обратились не в то учреждение здравоохранения, где стоите на учете.

Если такая ситуация произошла за границей, то факт нетрудоспособности нужно подтвердить медицинскими документами из местного учреждения здравоохранения. После возвращения в Беларусь следует обратиться в свою поликлинику и предоставить эти документы вместе с переводом на белорусский или русский язык. На их основании листок временной нетрудоспособности вам выдадут с той даты, которая обозначена в документах из иностранного медучреждения. Оплачивается он тоже в установленном порядке.

14. Оплачивается ли больничный в отпуске по уходу за ребенком?

Здесь возможны два варианта развития события — если заболел ребенок или если заболела мама (папа или другой родственник, который находится в отпуске по уходу за ребенком).

Если заболел ребенок, то человеку, который находится в отпуске по уходу, листок о временной нетрудоспособности не выдается и пособие не назначается. Исключение — если он работает на условиях неполного рабочего времени (в декрете это разрешено). В таком случае листок выдается и оплачивается в общеустановленном порядке исходя из его заработка.

Если же заболел тот человек, который находится в декрете, то больничный откроют тому, кто будет ухаживать за ребенком во время болезни. Например, если мама в декрете заболела, то больничный могут оформить отцу ребенка или, к примеру, бабушке. Этот листок выдается лечащим врачом матери и оплачивается в общеустановленном порядке.