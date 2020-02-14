Бизнесу полегчает? В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней — база земельного налога

В 2018 году в Беларуси завершена кадастровая оценка земель производственной застройки, которая с 2020 года используется в качестве налоговой базы земельного налога. Результаты показывают, что в среднем кадастровая стоимость производственной зоны снизилась в долларовом эквиваленте на 12%, а в Минске и областных городах – еще больше.

Как рассказал Realt.by заместитель генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Госкомимущества Дмитрий Ритвинский, использовать кадастровую стоимость производственных земель для целей налогообложения планировалось с 2019 года. Для этого даже было выделено дополнительное финансирование и сокращены первоначальные сроки проведения работ – вместо июня 2019 года работы были завершены в ноябре 2018 г.

Однако результаты кадастровой оценки тогда оказались неожиданными с точки зрения доходов бюджета. Так, окончательные расчеты кадастровой стоимости, произведенные в ноябре 2018 года, показывали, что в отношении большинства территорий с учетом экономической ситуации в стране произошло значительное снижение кадастровой стоимости. Это привело бы к такому же изменению поступлений от земельного налога, а, следовательно, и недонаполнению местных бюджетов.

Чтобы не допустить в 2019 году недопостулений в бюджет платежей от земельного налога в размере 300-400 миллионов рублей, было принято решение оставить на прошлый год налоговую базу для производственных земель на уровне 2018 года, скорректированную на прогнозный индекс инфляции.

Как изменится земельный налог производственной застройки в 2020 году

— Для 153 городов Беларуси(76% от общего количества) произошло снижение кадастровой стоимости в долларовом эквиваленте, а, следовательно, и налоговой базы по отношению к результатам предыдущих кадастровых оценок, — говорит Дмитрий Ритвинский.

В среднем кадастровая стоимость снизилась в долларовом эквиваленте на 12%. При этом в отношении наиболее развитых и дорогих территорий (Минск, областные центры), где расположено более 30% производственных земельных участков, это снижение было более значительным.