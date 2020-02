Белорусские биатлонистки провалили спринт на 7,5 км на чемпионате мира. Он прошёл в итальянском Антхольце в пятницу.

Как сообщает «Еврорадио», лучший результат показала Елена Кручинкина, которая с тремя промахами на двух огневых рубежах заняла 49-е место среди сотни участниц. Ирина Кривко — 52-я, два промаха. Они отстали от победительницы гонки Марты Рэйселанд из Норвегии почти на 2 минуты.

Динара Алимбекова с тремя промахами заняла 72-е место, проиграла лидеру почти 4 минуты. Анна Сола была 84-й. Интересно, что и она проиграла четыре минуты, но при этом имеет 7 промахов. Всего в спринте поучаствовала 101 биатлонистка.

16 февраля в гонке преследования выступят белоруски Елена Кручинкина и Ирина Кривко.

Marte Olsbu Roeiseland is the new sprint world champion in #antholz2020 but where did the others finish? It's important for the pursuit on Sunday! Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/vgVgDJpqAn

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020