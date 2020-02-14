Белоруска Алена Улин (Alona Uehlin) примет участие в качестве профессионального танцора в новом сезоне немецкого телешоу Let’s Dance, который показывает RTL. Об этом говорится на сайте данного телеканала.

Let’s Dance – немецкий вариант британского танцевального конкурса Strictly Come Dancing. Он был реализован во многих странах мира, в том числе в России под названием «Танцы со звездами», пишет Belmir.by.

В шоу соревнуются пары, каждая из которых состоит из знаменитой персоны и данного ему в помощь профессионального танцора. В нынешнем сезоне, например, участвуют 14 таких дуэтов. Он стартует 21 февраля.

Как сказано на сайтах RTL и Wikipedia, Алене Улин 30 лет, она родилась 22 января 1990 года в Гродно, в 2006 году переехала в Германию и сейчас живет в Баварии – в коммуне Майзах недалеко от Мюнхена.

В 5 лет начала заниматься гимнастикой, затем балетом и, наконец, спортивными бальными танцами. Ранее была партнершей Евгения Пархимовича, Степана Гурского, Артема Козыро. Теперь уже много лет танцует со своим мужем Антоном Скуратовым.

Они много раз становились чемпионами и призерами различных соревнований. В том числе, например, в 2016 году оказались первыми на World Showdance Standard Championship, который проходил в китайском городе Чэнду.

Кстати, Алена Улин – не первый профессиональный танцор из Беларуси на немецком шоу Let’s Dance. В сезоне 2016 года в нем принимал участие уроженец Витебска Илья Руссо.