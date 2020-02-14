Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину два варианта решений урегулирования ситуации с БелАЭС.

«Россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК в пятницу, передает БелТА.

По словам главы государства, на переговорах 7 февраля в Сочи президент России Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. Президент России также заявил, что государственный бюджет не готов к этим выплатам.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», — отметил Лукашенко.