Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

«Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе они поставили всего 500 тыс. тонн — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал в пятницу Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Президент заявил, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я никого не шантажировал», — отметил Лукашенко.

Президент заявил, что в феврале Беларусь может забрать из транзитного потока до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. «Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил Лукашенко.

По его словам, «через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они (Россия – ИФ) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть».

При этом президент напомнил, что РФ до сих пор не компенсировала издержки Беларуси от поставки загрязненной хлоридами нефти в апреле прошлого года. «Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба», — сказал Лукашенко.

Поставки нефти в Беларусь от основных российских НК отсутствуют с начала года из-за разногласий в цене поставок.

С начала января нефтяное сырье в Беларусь поставляют только компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, который реализует в Беларуси при непосредственной поддержке Лукашенко ряд крупных инвестпроектов, в частности, строительство Нежинского ГОКа по добыче калийной руды.

Сообщалось, что в первом квартале поставки «Сафмара» в Беларусь составят 750 тыс. тонн.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов «Гомельтранснефть Дружба», достигая ЛПДС «Мозырь», разветвляется — в западном направлении на Польшу и Германию, в южном — Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала «Новополоцк» российская нефть поставляется до НПЗ «Нафтан», транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн — ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.