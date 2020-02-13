Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил в Великобритании политического убежища. Он объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Айсултан также заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». Об этом Айсултан Назарбаев сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Назарбаев-младший отметил, что все подробности о межправительственной коррупции он рассказал в интервью британскому изданию «Таймс», которое будет опубликовано в ближайшее время.

В июле 2019 года Айсултан Назарбаев в Лондоне укусил полицейского, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего Назарбаева приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости.