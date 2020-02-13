Число заболевших COVID-19, выявленных в китайской провинции Хубэй, в четверг, 13 февраля, увеличилось в десять раз по сравнению с данными за предыдущий день и составило 14840 случаев.

Об этом сообщили местные власти 13 февраля, передает DW.

Количество летальных исходов увеличилось за тот же период более чем вдвое и составило 242 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от вызываемого коронавирусом легочного заболевания, только на материковой территории Китая составляет сегодня 1350 человек. 1310 из них проживали в провинции Хубэй. Общее число подтвержденных диагнозов составляет в этой провинции 48208 случаев, передает агентство dpa.

Как число заразившихся коронавирусом, так и количество умерших от этой инфекции 13 февраля существенно превысили среднесуточные показатели, замеряемые до сих пор. Местные власти объясняют этот скачок изменением метода диагностики инфекции.

Отмена массовых мероприятий из-за коронавируса

В Сингапуре 13 февраля со своих рабочих мест были эвакуированы около 300 сотрудников крупнейшего в стране банка DBS после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у одного из их коллег.

В то же время из-за эпидемии коронавируса уже было отменено или отложено несколько массовых мероприятий. Так, Международная автомобильная федерация (FIA) 12 февраля приняла решение перенести на более поздний срок проведение Гран-при «Формулы-1» в Китае.

В тот же день, 12 февраля, организаторы выставки Mobile World Congress в Барселоне окончательно подтвердили информацию о ее отмене в связи с угрозой распространения коронавируса.