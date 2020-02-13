Находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Захоронения принадлежат цивилизации Нижнего Египта.

На севере Египта в провинции Дакахлия археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан. Об этом говорится в сообщении министерства по делам памятников древности страны.

Глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири уточнил, что 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.

Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.

По словам аль-Вазири, глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии.

Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

Фото: antiquities.gov.eg