13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Для Иньяцио Кассиса это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии.

Для того, чтобы альпийское государство могло углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы, в том числе в области безопасности и миротворчества, в 2019 году принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.