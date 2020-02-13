Что повлияет на ее размер больше: цены на нефть и газ или расширение поддержки неэффективных госпредприятий?

Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение снизить ставку рефинансирования с 9% до 8,75% годовых с 19 февраля 2020 года. С чем это связано?

Как отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, держать ставку рефинансирования высокой не является самоцелью, обычно ставка снижается вслед за снижающейся инфляцией.

— Инфляция в годовом выражении в январе осталась, как и в декабре, на уровне 7,4%, это ниже целевого уровня в 5%, и это основной аргумент, который подвиг Нацбанк снизить ставку рефинансирования.

— По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены в январе выросли сразу на 0,9%. По словам председателя правления Нацбанка Петра Каллаура, на протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5 процентов. Сбудется ли прогноз Каллаура?

— На январский рост особого внимания обращать не стоит. В январе у нас всегда относительно высокая инфляция за счет стабильного роста зарплат в декабре. С января часто увеличиваются какие-то административно регулируемые цены и тарифы. В принципе, в течение года инфляция в годовом выражении может колебаться вокруг уровня 5%, может в отдельные месяцы быть выше, но на конец года, полагаю, она окажется в указанных пределах и Нацбанк сможет выполнить свою задачу, удержав инфляцию в пределах 5%.

— Могут ли на инфляции сказаться цены на нефть и газ?

— Какие будут цены, вообще непонятно. Скорее всего, тут будут влиять не столько цены на нефть, которую мы будем покупать в России неизвестно когда и сколько, а будет влиять регулярный рост цен на бензин на 1 копейку. Но похоже, что Нацбанк в своих прогнозах учитывает рост административных цен, в том числе и рост цены на топливо, которое в прошлом году было рекордсменом по росту цен. НБ учитывает это влияние и тем не менее считает, что общая инфляция в целом вырастет не больше, чем на 5%.

Не надо путать изменение цен на бензин и все товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. То есть, эти 5% не означают, что все товары вырастут не более чем на 5%. Некоторые товары и услуги за год могут значительно перекрыть этот показатель.

— Что больше всего может повлиять на рост инфляции?

— Теоретически может стать рост доходов населения, но, похоже, в этом году он в среднем по стране будет замедляться по сравнению с прошлым годом. На рост инфляции могло бы повлиять и мучительное расширение директивного кредитования, которое у нас, к сожалению, еще не сведено к нулю, но по планам оно будет сокращаться. У наших основных торговых партнеров – в России и Евросоюзе инфляция очень низкая, поэтому опасаться импорта инфляции не стоит.

Самый реальный потенциальный риск – это существенное расширение поддержки в самой разной форме неэффективных госпредприятий. Если оно не произойдет, то с инфляцией в этом году у нас будет все в порядке.

— Насколько уровень инфляции учитывается при формировании бюджета, который на этот год у нас запланирован с дефицитом?

— Все показатели, безусловно, взаимоувязаны. Еще в прошлом году, когда верстался бюджет, был прогноз инфляции. Например, многие регулируемые тарифы будут расти с увязкой с ожидаемой инфляцией, при прогнозировании инфляции уже знали о переходе с профицитного бюджета на дефицитный.

— Дефицит бюджета – это плохо?

— Это не хорошо и не плохо. Многое зависит от того, как этот дефицит финансируется. Чаще всего он финансируется новыми долгами, поэтому надо смотреть параметры нового долга – под какой процент будут одалживать, на какой срок и так далее. Само слово «дефицит» — нейтральное.