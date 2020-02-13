Впервые ученые обнаружили радиосигнал из космоса, который повторяется через равные промежутки времени. Расстояние «вспышек» — 500 млн световых лет.

Последовательность так называемых «быстрых радиовсплесков» (FRB), представляющих собой очень короткоживущие импульсы радиоволн, которые распространяются по всей вселенной, обнаруживалась примерно раз в час в течение четырех дней, а затем внезапно прекращалась. Потом снова запускалась через 12 дней.

Этот цикл повторяется каждые 16,35 дня в течение года, говорится в новой статье об исследовании.

Вспышки произошли из далекой галактики на расстоянии 500 миллионов световых лет.

«Обнаружение 16,35-дневной периодичности в повторяющемся источнике FRB является важным ключом к природе этого объекта», — говорится в статье ученых.

Повторяющийся паттерн, сообщает Science X Network, «предполагает, что источником может быть какое-то небесное тело, вращающееся вокруг звезды или другого тела. В таком случае сигналы прекратятся, когда они будут перекрыты другим телом».

«Но это все еще не объясняет, как небесное тело могло бы посылать такие сигналы на регулярной основе», — говорит Science X. «Другая возможность состоит в том, что звездные ветры могут попеременно усиливать или блокировать сигналы от тела позади них. Или это может быть то, что источником является вращающееся небесное тело».

В заявлении Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) говорится, что это не инопланетяне, потому что сигналы являются признаком энергетических событий, находящихся в экстремальных масштабах космоса.

«Даже очень интеллигентный вид вряд ли будет генерировать такие энергии. И до сих пор не существует детектируемого паттерна, который бы указывал на руку разума», — сообщает MIT.

Быстрые радиосигналы длятся всего несколько миллисекунд, что затрудняет точное определение их источника.

«Одной из величайших загадок в астрономии сейчас является происхождение коротких, драматических вспышек радиосвета, видимых по всей вселенной, известных как быстрые радиовсплески или FRB», — говорится в заявлении Max Planck Institute for Radio Astronomy. «Хотя они длятся всего одну тысячную секунды, сейчас есть сотни записей этих загадочных источников».

По данным MIT, с 2007 года большинство радиосигналов являлись «одноразовыми», а небольшое количество — «ретрансляторами», которые повторяются в одном и том же месте.

Быстрый радиовсплеск, который повторяется каждые 16 дней, был обнаружен во время канадского эксперимента, радиотелескопом, разработанным и созданным несколькими группами канадских ученых для изучения явлений в космическом пространстве.