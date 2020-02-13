В результате лобового столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo на трассе в Псковской области погибли восемь человек. По предварительным данным, среди пострадавших есть белорус, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Невель недалеко от деревни Руда. Микроавтобус с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Как уточняет со ссылкой на полицию глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова, погибли водитель и семь пассажиров Mercedes.

— Предположительно, погибшие — граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева, — добавила она.

Среди пострадавших предположительно белорус и украинец. Водитель грузовика и пассажир микроавтобуса получили телесные повреждения средней тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.