Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 предложил своим клиентам из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей инновационное кассовое решение «Smart-касса», которое способно заменить собой целый «парк» контрольно-кассовой техники, сообщает пресс-служба оператора.

Как сообщили в компании, мобильное устройство «Smart-касса» способно заменить собой сразу несколько девайсов: кассовый аппарат, принтер для печати чеков и средство контроля налоговых органов. «Smart-касса» фиксирует денежные расчеты между покупателем и продавцом, печатает фискальные чеки и пересылает необходимые данные в налоговые органы. Все данные, передающиеся в систему контроля кассового оборудования, шифруются криптографической защитой, что позволяет обеспечить безопасность транзакции», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что все платежи проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.