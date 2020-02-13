В Беларуси разработан проект указа о базовом расчетном счете для физических лиц. Об этом сообщила на пресс-конференции 12 февраля начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич. По ее словам, документ сейчас отрабатывается госорганами, но ввести его планируется не в этом году.

Татьяна Рускевич отметила, что базовый расчетный счет для физлиц почти ничем не будет отличаться от обычного банковского расчетного счета, сообщает БелТА.

Базовый счет будет обеспечивать бесплатно зачисление социальных выплат (пенсий, пособий, зарплат), снятие наличных без комиссий в инфраструктуре банка.

«Будет также предоставлена банковская карточка платежной системы «Белкарт», чтобы ограничить платежные риски, в том числе политические», — заявила представитель Нацбанка.

Кроме того, в первом чтении на весенней сессии парламента планируют рассмотреть проект закона «О платежных системах и платежных услугах». Сейчас документ проходит последние процедуры в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Принципиальные позиции по нему согласованы, заявила Татьяна Рускевич.

К моменту поступления законопроекта в парламент планируется также разработать необходимые подзаконные акты, чтобы можно было «сразу же его запускать в жизнь».