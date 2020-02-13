Найдены останки гигантской древней черепахи

Археологи обнаружили останки черепахи, жившей около 5-10 миллионов лет назад.

Останки черепахи вида Stupendemys geographicus были найдены в Южной Америке, сообщает CNN.

Директор Палеонтологического института и музея Цюрихского университета Марсело Санчес отметил, что находка может оказаться крупнейшей из найденных ранее.

Панцирь черепахи составляет три метра в длину, также была найдена нижняя челюсть животного. Специалисты предположили, что черепаха питались мелкими животными, фруктами и семенами.

Впервые останки Stupendemys geographical были обнаружены в 1970-х, но из-за недостаточного количества информации, вид остается загадкой. Данный вид обитал на территории Южной Америки около 5-10 миллионов лет назад.

Ученые считают, что самым близким современным родственником древней черепахи может быть большеголовая бокошейная амазонская черепаха. Она имеет в сто раз меньший размер, нежели Stupendemys geographicus.

Обнаруженные останки позволят лучше изучить образ жизни черепах, которые обитали на планете несколько миллионов лет назад, и больше узнать о процессе их эволюции.