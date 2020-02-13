Министерство образования опубликовало примерный перечень этических норм для белорусских педагогов.

Этот документ был размещен на официальном сайте Минобразования и доступен для прочтения каждому желающему, не только преподавателям.

В перечне представлен список требований, которые будут предъявляться не только к учителям в школах, но и ко всем педагогам Беларуси. В основе этического кодекса лежат принципы по недопущению насилия в отношении детей (физического и психологического), соблюдения прав и достоинства другого человека, уважения к личности.

Педагоги должны не только следить за образовательным процессом, но и способствовать положительной атмосфере. Преподаватель должен уметь признавать свои ошибки, не допускать оскорбляющих высказываний в адрес учеников и коллег, ставить объективные оценки.

Есть и правила поведения учителя в Интернете. Педагог не должен размещать в Сети информацию, которая могла бы навредить учащимся, которые с ней могут ознакомиться.