Физический и энергетический пуск первого энергоблока, интеграция Белорусской АЭС в энергосистему страны запланированы на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает БЕЛТА.

«У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему, — сказал Виктор Каранкевич. — 2020 год — итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны».

По его словам, первый энергоблок БелАЭС имеет высокую степень готовности. «Практически все строительно-монтажные работы завершены, завершаются отделочные работы. В отношении основного технологического оборудования сейчас проходит этап горячей обкатки, который позволяет обеспечить работу энергоблока на имитаторах ядерного топлива. Необходимо проанализировать работу всего первого энергоблока в технологической цепочке, посмотреть, достигаются ли все номинальные параметры работы оборудования», — отметил министр.

Он подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции — важный проект не только для диверсификации топливно-энергетических ресурсов (то есть для энергетической отрасли), но и всей экономики. «Это своеобразный стимул для развития новых производств, в том числе энергоемких», — обратил внимание Виктор Каранкевич.