Круизное судно Westerdam успешно пришвартовалось в порту Камбоджи. До этого лайнер провел в море почти две недели, его не приняли пять стран из-за подозрений на коронавирус, сообщает Reuters.

На данный момент пассажирам и экипажу на берег высаживаться запрещено. Камбоджа будет проверять наличие коронавируса у каждого. Если тесты будут отрицательными, всем разрешат сойти с лайнера 14-го февраля.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом назвал решение Камбоджи «примером международной солидарности, к которой мы постоянно призываем».

Лайнер, на котором находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа, отказались принять Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань.

5 февраля власти Японии поместили на карантин другой круизный лайнер, Diamond Princess.

К 10 февраля стало известно, что на борту Diamond Princess коронавирусом нового типа заразились 130 человек.