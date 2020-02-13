Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российской прессы заявил, что в России СМИ свободны, отношение к Беларуси — это вопрос редакционной политики, сообщает РИА Новости.

Лукашенко во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах. По словам Лукашенко, республика со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. Он заявил, что конкуренция на информационном поле сегодня «жесточайшая» и Беларусь в этом плане «простреливается» со всех сторон – ей «достается» и от союзников, и от врагов.

«Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Беларуси. А что касается российских СМИ, то российские СМИ — это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ответила ли Лукашенко что-то на это российская сторона.