Президент 10 февраля подписал Указ № 48, согласно которому срочную службу в армии начали включать в страховой стаж. Изменения прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты.

До подписания документа срочную службу в армии вносили лишь в общий стаж работы. Теперь, согласно указу, те, кто проходит срочную военную службу, подпадают под обязательное государственное соцстрахование на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.

Страховые взносы на пенсионное страхование в ФСЗН за военнослужащих будут уплачивать из республиканского бюджета. При этом в стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда (страховой стаж) для назначения трудовой пенсии будут включаться только периоды срочной военной службы с 1 января 2020 года и позднее, за которые были уплачены взносы.

«Периоды срочной военной службы, протекавшей до 1 января 2020 года и не сопровождавшиеся уплатой взносов, будут по-прежнему включаться только в общий стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера», — отметили в Минтруда.

Дополнительно

Для вхождения в пенсионную систему мужчинам необходимо соблюсти следующие условия:

достижение общеустановленного пенсионного возраста (к 2022 году) — 63 года;

наличие общего стажа работы — 25 лет;

наличие страхового стажа — (к 2025 году) — не менее 20 лет.

В 2020 году эти условия следующие:

достижение общеустановленного пенсионного возраста — 62 года;

наличие общего стажа работы — 25 лет;

наличие страхового стажа — не менее 17,6 года.

В Министерстве труда и соцзащиты уточняют, что период срочной военной службы и до принятия указа включался в общий стаж работы и учитывался при исчислении размера пенсии. С принятием документа период срочной военной службы будет включаться еще и в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии.