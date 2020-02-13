Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.

Овечкин забросил шайбу в падении с острого угла. Та встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Хоккеист занимает восьмое место среди лучших снайперов лиги всех времен. На первом месте канадец Уэйн Гретцки.