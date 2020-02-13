Курс американской валюты продолжает расти третью неделю подряд (незначительный откат был только вчера). Причем сегодня он взял психологический рубеж в 2,2 рубля.

Сегодня на торгах в Минске доллар вырос на 0,0082 до 2,2001 белорусского.

Абсолютный рекорд был 10 февраля 2016 года: 2,2069 белорусского за доллар (с учетом более поздней деноминации).

1 января 2020 года курс американской валюты составлял 2,1085. С начала года доллар подорожал на 9 копеек (4,5%).

Евро сегодня подорожал на 0,0008 до 2,3931.

Российский рубль снижается на 0,0195 до 3,4605 за 100 единиц.