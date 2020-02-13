Эстония отказалась проводить Чемпионат Европы в Отеле 26 февраля, так как у них просто нет снега. Беларусь согласилась взамен провести у себя в Раубичах. У нас тоже нет снега, но есть “снежные пушки”.

Инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов, сообщила Белтелерадиокомпания.

Сейчас в Раубичах сформирована снежная «подушка» длинной 1,5 километра. После того, как ее разровняют и подготовят под трассу, длина составит 2,5 км.

Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля по 1 марта, а заключительный восьмой этап Кубка IBU — с 5 по 8 марта.