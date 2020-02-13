Поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, — это его план Б остаться у власти после 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в Кремле пишет Bloomberg.

К запасному варианту Путин обратился после провала плана А. По словам собеседников агентства, первоначальный план состоял в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко «возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы».

Если бы Путин стал лидером Союзного государства, это позволило бы обойти ограничения по количеству президентских сроков, пишет Bloomberg. Лукашенко же выступил «категорически против» слияния, утверждают источники агентства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Путин не предлагал Лукашенко объединение государств, речь шла «об углублении союзной интеграции».

В конце декабря 2019 года Лукашенко в интервью «Эху Москвы» назвал для себя неприемлемой «искусственную дележку власти» при объединении двух стран. «Я в этом не участвую. И участвовать никогда не буду <…> Мне хватило, чтобы ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте <…> Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят — этого не будет!» — сказал Лукашенко.

Путин объявил о планах изменить Конституцию в середине января. Он говорил, что поправки «продиктованы просто жизнью», а не желанием продлить его президентские полномочия.