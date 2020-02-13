В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД,сообщили «Минск-Новости» в отделе ГАИ Партизанского РУВД.

Дежурство рейдовых групп в темное время суток организуют на аварийно опасных пешеходных переходах. Усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.

— В 2019 году в Минске увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподабаева. — Так, 20 человек погибли в результате наездов, при этом в 14 случаях виноваты были сами пешеходы. Отдельные водители превышают скорость, нарушают правила проезда пешеходных переходов. Однако и пешеходы переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте. Нередки случаи появления пеших участников дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Влияют на количество аварий и сложные погодные условия — туман, дождь и мокрый снег. А сырой асфальт и наледи на проезжей части не дают возможности быстро остановить транспортное средство.

Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательными, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только по обозначенным переходам, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу, а в темное время суток — обозначить себя световозвращающими элементами.