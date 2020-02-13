По всему миру число активных пользователей мессенджера WhatsApp составляет 2 млрд человек, сообщается в блоге компании.

За последние два года ежемесячная аудитория WhatsApp выросла на 500 млн человек. В начале 2018 года руководство мессенджера сообщало, что ежемесячно сервисом пользовались 1,5 млрд человек.

В WhatsApp отмечают, что компания уделяет повышенное внимание безопасности личной информации пользователей. По их словам, переписка в мессенджере защищена сквозным шифрованием, которая «представляет собой своего рода нераскрываемый цифровой замóк».

«Сообщения хранятся только на вашем телефоне, и никакое третье лицо не может их прочитать или прослушать ваши звонки, даже мы. Ваши беседы остаются между вами и вашим собеседником», — говорится в блоге.

В январе компания Facebook, которая владеет WhatsApp, сообщила, что всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, ежемесячно пользуются 2,89 млрд человек. Ежедневная аудитория соцсети Facebook составила 1,66 млрд пользователей, ежемесячная — 2,5 млрд.