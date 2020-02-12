В Минске 17-летний парень избил 37-летнего мужчину у клуба. Пострадавший мужчина скончался в больнице. Трагедия случилась еще 30.11.2019 года. Сейчас Следственный комитет завершил расследование по данному делу.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская рассказывает, что молодой человек схватил мужчину 2-мя руками за талию и бросил на землю. Тот в результате падения ударился головой о тротуарную плитку. Но парень на этом не остановился и ударил пострадавшего ногой по голове. После этого юноша скрылся, а избитого госпитализировали. 16 декабря мужчина скончался.

Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого, учащегося одного из профессионально-технических колледжей столицы.

Он в момент драки находился в трезвом состоянии. Обвиняемый более 2-х лет занимался боевыми искусствами, принимал участие в любительских соревнованиях.