Жительница Новой Зеландии выступила с жалобой на то, что ее питомца сняли с пассажирского рейса из-за излишней полноты. Об этом пишет издание Newshub.

По словам хозяйки толстого кота, она переехала из Австралии в Новую Зеландию еще в январе, но не могла забрать к себе любимца до окончания ремонта.

Когда обустройство жилья было завершено, новозеландка забронировала место в самолете авиакомпании Air New Zealand для своего питомца по кличке Малыш, который должен был лететь один. Когда же женщина пришла встречать любимца в аэропорт, ей сообщили, что ее кот, как и другие питомцы, были сняты с рейса из-за перевеса.

«Они отдали предпочтение одежде», — посетовала женщина.