Samsung показал новую «раскладушку» — гибкий смартфон Galaxy Z Flip. Его минимальная стоимость составит почти 1,4 тысячи долларов.

Корпорация Samsung презентовала новую модель смартфона Galaxy Z Flip. Это складывающийся смартфон. Шарнирный механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов, пишет Associated Press.

Новый гаджет с 6,7-дюймовым дисплеем раскладывается из небольшого квадрата в традиционную форму. Аппарат имеет 12-мегапиксельную основную камеру, всего их у девайса три. У него 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти.

Galaxy Z Flip поступит в продажу уже на этой неделе – с 14 февраля. В США минимальная цена новинки составит 1 380 долларов. Смартфон будет доступен в черном, фиолетовом и золотом цветах.