Правительство Беларуси пересматривает структуру внутренних и экспортных продаж белорусского сахара, основным внешним рынком сбыта которого является Россия.

«Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение (необходимости регулирования цен на сахар — ИФ) будет комплексным», — сказал журналистам в среду в Минске первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, которого цитирует госагентство «БелТА».

По словам Крутого, в правительстве сейчас рассматривают целесообразность продления введенного 1 января 2020 года регулирования цен на сахар на 60 дней. До этого действовало аналогичное постановление МАРТ, принятое в октябре 2019 года на 90 дней.

Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Беларуси.

В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк позже сообщил, что, руководители сахарных заводов были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в Россию.

По данным КГБ Беларуси, фигуранты «сахарного дела» ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам «сахарного дела» давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.