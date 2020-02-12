Под Минском перевернулся легковой автомобиль, четверо человек госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Авария произошла 11 февраля около 16.15.

52-летний мужчина ехал на «Тойота Королла». На автодороге М14 в направлении Р1 Минск — Дзержинск на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение, разделяющее потоки противоположных направлений, съехала в кювет и опрокинулась.

В машине на переднем сиденье находилась 52-летняя женщина, сзади ехали 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате все четверо получили травмы.