Петросян с молодой возлюбленной под впечатлением от Минска

Юморист и его молодая помощница, которые недавно перестали скрывать свой роман, были замечены в белорусской столице.

На самом деле, у Евгения Петросяна гастроли по Беларуси, о чем он отзывается у себя в Instagram с большой теплотой: «Вчера отыграл Большой сольный концерт в Минске. Почему «Большой»? Потому что шел он 2,5 часа. Замечательная публика». Следующая остановка – Бобруйск.

Однако в Минске юморист не только работал – посетил главный музей страны, а также был замечен корреспондентом «Салiдарнасцi» в одном из ресторанов. В последнем Евгения Петросяна сопровождала Татьяна Брухунова – о романе пары в последнее время гудит Рунет.

– С большой радостью в Минске я прихожу каждый раз в знаменитый Национальный художественный музей Республики Беларусь. Сотрудники музея послевоенного поколения сотворили чудо: они после полного разрушения музея войной с нуля собрали уникальную художественную коллекцию, как русских художников, так и белорусских. В новом, красивом корпусе расположились бюсты этих сотрудников. И хочется перед ними снять шляпу, – пишет Евгений Петросян. – Грандиозная коллекция самых выдающихся живописцев: Серов, Брюллов, Шишкин, Айвазовский, Куинджи, Маковский, Саврасов, Серебрякова, Крамской, Лагорио, Юон и ещё сотни выдающихся. Не говоря о замечательной Белорусской школе художников, о которой можно читать бесконечные лекции.

…Все картины музея в этой галерее представить мне невозможно, а хочется. Посмотрите, как на одной из них Саврасов написал небо. Сколько оттенков, какая глубина взгляда. Какая любовь к русской природе! Всего не расскажешь. Всем, кто приезжает в Минск, очень рекомендую не пропустить удовольствие посещения музея.

Известный российский юморист добавляет: «Оригинальная ваза 50-х годов называется «Картошка». Там действительно клубни картофеля. Смотрится красиво. Стильно».

30-летняя Татьяна Брухунова, в отличие от своего 74-летнего партнера, похоже, была в Национальном музее Беларуси впервые.

– Я в приятном потрясении и удивлении. Широчайшая коллекция, – делится она на своей страничке в сети, выложив фото картины «Неравный брак», которая представлена в экспозиции музея.

Позже девушка, пребывая в минском отеле, поделилась с подписчиками своими размышлениями.

– В свете последних событий мне часто пишут девушки/женщины с вопросом: что делать, если родители/семья думают только о том «что скажут люди?!». Моя позиция максимально проста. Не говорят лишь о тех, кто ничего не делает. Чем человек ярче, самодостаточней, самобытней, тем больше о нем будут говорить и, как правило, в отрицательном ключе, – пишет Татьяна. – У нас не любят тех, кто проявляет индивидуальность. Но в таком случае у меня возникает вопрос к тем, кто задумывается об этом: а вам не все равно? Лично мне давно безразлично, что на меня косо посмотрели или приписали очередную фрик-новость.

Люди живут скучно раз, им некуда отдать свою энергию, кроме как на шушуканье, за спиной. А мне просто некогда думать о них! Жизнь прекрасна и наполнена самыми разнообразными событиями! И я так много хочу успеть!

Отметим, в Минске пара также успела побывать в нескольких ресторанах.

В частности, Евгений и Татьяна были замечены в ресторане-кондитерской O.D.I. на проспекте Независимости-12.