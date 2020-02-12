Так отреагировал руководитель штаба по выдвижению единого кандидата Игорь Борисов на пятиминутное опоздание команды ОГП.

— Моя основная цель – победить на выборах. Вернее, в президентской кампании, с выборами в нашей стране проблемы. Я абсолютно убежден, что во главе государства нам нужен честный человек, который не будет путать свой карман, интересы своих друзей с интересами государства, — отметил председатель ОГП Николай Козлов. — Сегодня мы живем в нищей, коррумпированной стране: у нас садят целыми отраслями.

Руководитель обязательно должен быть честным, у него должна быть профессиональная работоспособная команда. И наконец, помимо профессиональной команды, должна быть хорошая программа, она у нас есть – «Миллион новых рабочих мест».

По словам Николая Козлова, программа-минимум, которую он ставит перед собой, — выиграть праймериз.

— Праймериз как раз объединил основные политические силы. Нам важно поднять народ, разбудить народ, показать, что народ – это сила. Это показали те же протесты нетунеядцев. Мы способны заставить власть услышать нас и учитывать наши интересы, вот наша задача, — подчеркнул Николай Козлов.