В Беларуси в очередной раз снижается ставка рефинансирования. Такое решение, как сообщает пресс-служба Национального банка, принято 12 февраля на заседании правления НБРБ.

С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10 до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75%годовых.

В последний раз ставка рефинансирования менялась 20 ноября прошлого года. Ее актуальное значение – 9%.

Тогда в Нацбанке свое решение объясняли замедлением инфляции. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7% при целевом прогнозе 5%.

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены выросли на 0,9%.

Ставка постепенно снижается уже на протяжении почти четырех лет. С апреля 2016 года, когда ее значение изменили с 25 до 24%, она снижалась еще пятнадцать раз. Из них восемь – в 2017 году.

Ставка рефинансирования – это ставка Национального банка, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. От нее традиционно зависит уровень ставок на кредитно-депозитном рынке.