Мингорсуд отменил штраф активисту за акцию протеста против интеграции с Россией

Как сообщила на странице в фейсбуке журналистка «Новага Часу» Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).

Суд Центрального района г. Минска 9 января осудил активиста по ч.3 ст. 23.34 КоАП (организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) за участие в антиинтеграционный акции 20 декабря. Судья Юлия Густыр оштрафовала Евгения Батуру на 50 базовых величин (1 350 рублей).