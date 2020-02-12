Контрабандные сигареты из Беларуси в январе продавали в 70 регионах России, об этом сообщает IT-компания «Эвотор»

Компания провела анализ 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране.

Оказалось, что контрабандные сигареты продавались почти во всех регионах РФ. При анализе учитывались только продажи наименований табачных изделий, которые не поставляются в Россию легально.

Это касается таких марок как: «NZ», «Minsk», «FEST», «Credo». Больше всего контрабандного товара обнаружили в Смоленской и Челябинской областях — 22%.

В два раза меньше табака нашли в Дагестане — 10%. И меньше 10% были в продаже в Вологодской, Ивановской областях, а также в Санкт-Петербурге. По информации компании, в общем доля продаж сигарет из Беларуси составила не менее 1,1%.