Британский фотограф Сэм Роули получил приз зрительских симпатий конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People’s Choice Award за снимок дерущихся мышей в метро, сообщает PetaPixel.

Благодаря фотографии «Ссора на станции» Роули получил звание лучшего фотографа дикой природы.

Фотограф рассказал, что в течение недели каждый вечер проводил несколько часов на разных станциях метро, чтобы дождаться хорошего кадра. В конце концов, удалось запечатлеть драку мышей за крошку, которую обронил пассажир. Он отметил, что борьба продлилась не больше доли секунды, пока победитель не сбежал со своей добычей.

За приз зрительских симпатий боролись 25 снимков, кроме победителя, еще четыре были признаны «заслуживающими высокой оценки»:

Драка мышей в лондонском метро названа лучшим фото дикой природы за 2019 год

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Драка мышей в лондонском метро названа лучшим фото дикой природы за 2019 год

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Драка мышей в лондонском метро названа лучшим фото дикой природы за 2019 год

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Драка мышей в лондонском метро названа лучшим фото дикой природы за 2019 год

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