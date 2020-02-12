Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в здании Железнодорожного РОВД Гомеля, сообщили в УВД Гомельской области.

ЧП с гибелью местного охотника случилось в минувший вторник в одном из кабинетов райотдела.

«Действительно произошло ЧП. Погиб мужчина. Материалы проверки переданы в следственные органы, которые будут выяснять обстоятельства по изошедшего», — сообщили Sputnik в среду в областном УВД.

Там отметили, что, кроме материалов проверки, которую проводила милиция, следователям переданы видеозаписи из кабинета, где произошел инцидент.

В УВД также опровергли информацию ряда Telegram-каналов, что возбуждено уголовное дело.

«Следователи разбираются, уголовное дело не возбуждено», — сказали в ведомстве.

Там отказались сообщить иную информацию по данному факту, пояснив тем, что «теперь это компетенция следственных органов — все материалы у них». Открытые интернет-источники сообщили, что погибший мужчина был охотником, у которого ранее милиция изъяла ружье.