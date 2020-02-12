Британская компания представила антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19. Гликопротеины S1 и S2, полученные в результате перераспределения генетического материала, могут быть использованы при проведении исследований и разработке методов лечения и вакцин, говорится в сообщении The Native Antigen Company, обнародованном во вторник, 11 февраля.

Антигеном называют любое вещество, против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела. Как правило, антигены являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в тот же день заявил, что первая вакцина против коронавируса может быть создана через 18 месяцев. Днем ранее ВОЗ присвоила название COVID-19 вирусу нового типа, ранее известному как 2019-nCoV.

Уже более 1100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР.