7 лет колонии для каждого. Суд признал анархистов виновными в повреждении дверей СИЗО

Суд Советского района Минска приговорил анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к 7 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима.

Как сообщает Белсат, их признали виновными в том, что в сентябре 2019 года они якобы забросали здание Мингорсуда лампочками с краской, а в октябре швырнули коктейль Молотова в сторону СИЗО на Володарского.

Решение вынес судья Александр Якунчихин. Накануне, 11 февраля, прокурор Игорь Сенев просил суд наказать анархистов 7 годами лишения свободы.

В помещении суда – повышенные меры безопасности. Посетителей пропускали через два металлоискателя: на входе в здание и в зал заседания. Сумки просматривали, попросив достать все вещи. Милиционеры в форме и штатском вели оперативную съемку присутствующих.

Анархистов задержали 20 октября 2019 года. Им предъявили обвинение в осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК ), незаконных действиях относительно предметов с горючими веществами (ст. 295.3) и умышленном повреждении историко-культурных ценностей (ст. 344 УК). Обвинение по ст. 295.3 в результате было снято: суд посчитал, что умысла на приобретение и перевозку горючих веществ не было.

Суд также постановил разместить на фасаде здания СИЗО вывеску с информацией о том, что он является историко-культурной ценностью (ранее такая вывеска была только внутри, «на режимной территории»).

Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор.

Согласно следствию, 19-летние Емельянов и Комар в сентябре 2019 года забросали лампочками с краской здание Мингорсуда. Общий ущерб от этих действий, по версии следствия, – 143 рубля и 22 копейки. Также активистов обвиняют в том, что они с использованием коктейлей Молотова якобы дважды пытались атаковать здание СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. В первом случае коктейль Молотова не загорелся. Анархисты пытались повторить акцию 20 октября – они швырнули бутылку с зажигательной смесью в дверь здания СИЗО. Коктейль Молотова загорелся, но повредил дверь незначительно – сумму ущерба оценили в 1 рубль 48 копеек.

В суде Иван Комар полностью не признал свою вину, Никита Емельянов – частично. Также Комар заявлял о давлении на него со стороны правоохранительных органов во время следствия.