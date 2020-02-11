Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой Офиса президента Украины.

А согласно следующему указу президента главой его Офиса стал Андрей Ермак.

Кто такой Андрей Ермак?

В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву.

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, активно участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности.

В 2000 году был приглашен на ежегодную конференцию Международной организации юристов (IBA), член IBA и членом Ассоциации юристов Украины.

Помощник народного депутата Украины, президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева» .

21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником.

Член Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019). Член Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» (с 7 октября 2019).